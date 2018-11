Eerste publicatie dagboek „Poolse Anne Frank”

De joodse tiener Renia Spiegel werd enkele dagen na haar achttiende verjaardag in Polen op straat geëxecuteerd. Tientallen jaren nadat haar dagboek in Amerika opdook, is het eindelijk gereed om door de hele wereld te worden gelezen, meldt de Britse krant The Guardian.

Al die tijd na het schrijven van haar laatste regels verscheen het dagboek van de ‘Poolse Anne Frank’ deze week voor het eerst in het Engels. Het dagboek van Renia Spiegel is een ontroerend verslag van het leven als Jood tijdens de nazi-bezetting van Polen.

Het dagboek telt bijna zevenhonderd pagina’s en begint in januari 1939 toen ze vijftien jaar oud was. Het eindigt op de laatste dag van haar leven, 30 juli 1942, toen ze werd geëxecuteerd door Duitse soldaten. De laatste regels in het dagboek zijn geschreven door haar vriend, Zygmunt Schwarzer, die het eindigde met zijn verslag van haar dood en die van zijn ouders: „Drie schoten! Drie levens verloren! Ik hoor alleen maar schoten en schoten.”

De moeder van Spiegel, Róża, en haar jongere zus, Ariana, overleefden de oorlog en verhuisden naar Amerika. In de jaren vijftig vond Schwarzer, die verschillende concentratiekampen had overleefd, de familieleden terug en gaf hen het dagboek van Renia.

Róża, noch Ariana, kon zich ertoe brengen het te lezen en dus bleef het dagboek ‘liggen’, zei Ariana’s dochter Alexandra Bellak, totdat zij besloot het voor vertaling op te sturen.