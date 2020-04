Eerste proces tegen Syrische ‘staatsfolteraars’ begonnen

Voor een rechtbank in het Duitse Koblenz is het eerste proces wereldwijd begonnen tegen Syriërs die als lid van het Assad-regime mensen folterden. Ze worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid.

Een van de verdachten zou in 2011 en 2012, aan het begin van de opstand tegen de machthebbers, tientallen slachtoffers hebben vermoord en verkracht. De Duitse justitie besloot tot vervolging nadat overlevenden de twee hadden herkend nadat die naar Duitsland waren gevlucht. Het duo (57 en 43) was in februari vorig jaar gearresteerd.

De oudere aangeklaagde was als leidinggevende in een gevangenis van de geheime dienst in de Syrische hoofdstad Damascus verantwoordelijk voor het folteren van zeker 4000 gevangenen. Zeker 58 van hen overleefden het niet. De jongere verdachte bracht slachtoffers naar het complex.

Het proces gaat naar verwachting enkele jaren duren, melden Duitse media.