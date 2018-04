Eerste ploeg VN-onderzoekers al in Syrië

Een eerste ploeg onderzoekers van de Verenigde Naties is vrijdag in Syrië aangekomen om te kijken of er afgelopen weekend een aanval met gif is geweest. VN-chef António Guterres zei dit vrijdag en verklaarde dat een tweede ploeg snel in Damascus wordt verwacht.

Westerse mogendheden met de Verenigde Staten voorop dreigen met vergeldingsaanvallen, omdat de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad 7 april burgers met gif zouden hebben bestookt in Douma. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley beschuldigde vrijdag in de VN-Veiligheidsraad Assad ervan al zeker vijftig keer chemische wapens te hebben gebruikt.

Assad bestrijdt dat samen met zijn Russische bondgenoten. Ze stellen dat ze in de Syrische burgeroorlog geen chemische wapens hebben gebruikt en dat meldingen over de inzet van die wapens opduiken als de Syrische strijdkrachten successen boeken. Hun tegenstanders zouden daarmee westers ingrijpen willen provoceren.