Eerste plaats ‘op slot’ in Duitsland vanwege coronavirus

In de strijd tegen het coronavirus is in Duitsland voor het eerst een plaats ‘op slot’ gegaan. In het Zuid-Duitse stadje Mitterteich moeten de bijna 7000 inwoners in principe thuisblijven, melden Duitse media.

De zogenoemde lockdown geldt vooralsnog tot begin april. Volgens de autoriteiten is Mitterteich als een infectiehaard te beschouwen met woensdag 25 gevallen, zes meer dan een dag eerder.

De inwoners mogen alleen hun huis verlaten voor werk of boodschappen, of als ze naar de arts moeten of behoeftigen willen helpen.