Eerste patiënten met coronavirus overleden in Duitsland

In Duitsland zijn voor het eerst patiënten overleden die het nieuwe coronavirus hadden. Dat melden de autoriteiten in Essen en in de regio Heinsberg, aan de Duitse kant van de grens tussen Sittard en Roermond.

Een van de doden zou een 89-jarige vrouw zijn uit Essen. De autoriteiten in de regio Heinsberg maken volgens plaatselijke media later op een persconferentie meer informatie bekend over de andere overleden patiënt.

De regio Heinsberg en Essen liggen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar hebben de autoriteiten melding gemaakt van 515 gevallen van het coronavirus, bericht de krant Rheinische Post. 292 patiënten komen uit Heinsberg.

Eerder overleed ook al een Duitse toerist in Egypte.

In Nederland zijn tot dusver 321 besmettingen gemeld. Tot nog toe zijn in Nederland drie mensen overleden die het virus hadden. Twee waren 86 jaar, een was 82 jaar.