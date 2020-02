Eerste patiënt met nieuw coronavirus overleden in Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft voor het eerst melding gemaakt van de dood van een patiënt die was besmet met het nieuwe coronavirus. Die persoon lag met longontsteking in het ziekenhuis in Cheongdo, bericht persbureau Yonhap. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

Het nieuwe coronavirus grijpt in Zuid-Korea steeds verder om zich heen. Het ging dinsdag nog om zeker 31 besmettingen, maar dat zijn er nu al 104. De meeste nieuwe ziektegevallen zijn gemeld in de stad Daegu. Daar zou een besmette vrouw kerkdiensten hebben bijgewoond.

Het virus stak eind voor het jaar voor het eerst de kop op in China. Daar zijn meer dan 74.000 besmettingen en ruim 2000 sterfgevallen gemeld. Chinese onderzoekers hebben gemeld dat vooral oudere patiënten en mensen die al gezondheidsproblemen hebben risico lopen.