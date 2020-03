Eerste passagiers van cruiseschip gehaald in Oakland

De eerste passagiers van het cruiseschip Grand Princess zijn maandag van boord gehaald. Op het schip is bij 21 personen het nieuwe coronavirus vastgelegd. Zij worden „verder verzorgd in passende isolatie”, liet vice-president Mike Pence weten. Pence is de coördinator namens de Amerikaanse regering bij de bestrijding van het coronavirus in de VS.

De Grand Princess, met meer dan 3500 mensen aan boord, heeft aangelegd in de haven van Oakland in de staat Californië. Alle opvarenden zullen worden getest. Volgens de vice-president zijn alle 25 kinderen aan boord gezond.

De ongeveer 2400 passagiers worden overgebracht naar militaire bases in de staten Californië, Texas en Georgia of in het geval van buitenlandse opvarenden naar hun thuisland. De Amerikaanse passagiers zullen twee weken in quarantaine gaan. De 1100 bemanningsleden worden op het schip in quarantaine geplaatst.