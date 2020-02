Eerste passagiers hebben quarantaineschip bij Japan verlaten

$lead

Elf passagiers van 80 jaar of ouder van het door het nieuwe coronavirus getroffen cruiseschip Diamond Princess bij Japan zijn als eersten van boord gegaan. Zij zijn in slechte gezondheid of ze zaten in de binnenhutten zonder ramen. De elf reizigers, allen virusvrij, worden naar een speciale opvang gebracht.

De Japanse autoriteiten zeiden niet of er vrijdag meer mensen van het schip vertrekken en gaven geen verdere details.

Het schip ligt al tien dagen afgesloten voor de Japanse kust bij de stad Yokohama, nadat bij een passagier het coronavirus was vastgesteld. Het had zo’n 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. 218 mensen raakten besmet op het schip, zij zijn eerder naar ziekenhuizen overgebracht. Tien van hen zijn in „kritieke toestand”, zei een Japanse gezondheidsminister vrijdag. Naar verwachting eindigt de quarantaine van het schip aanstaande woensdag.