Eerste overlijdensgeval door corona in Denemarken

In Denemarken is zaterdag de eerste coronapatiënt overleden. Het gaat om een 81-jarige man die in een ziekenhuis in Kopenhagen lag, meldden de gezondheidsautoriteiten. Momenteel zijn er 827 bevestigde besmettingsgevallen.

De Deense regering nam deze week drastische maatregelen om de verspreiding van het gevreesde longvirus tegen te gaan. De scholen en universiteiten gingen dicht en alle ambtenaren in de publiek sector werden naar huis gestuurd behalve degenen die werkzaam zijn op cruciale posten. Bovendien worden de meeste buitenlandse bezoekers een maand lang bij de grens geweerd.

Noorwegen registreerde zaterdag zijn tweede coronadode. Op 26 februari werd het eerste besmettingsgeval bevestigd, nu zijn het er volgens de officiële gegevens 907. Om de verspreiding in te dammen heeft de Noorse premier Erna Solberg besloten de luchthavens met ingang van maandag te sluiten. Ze zei dat Noren die in het buitenland verblijven mogen terugkeren naar het land.