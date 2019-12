Eerste ontmoeting Poetin en Zelenski

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski hebben elkaar in Parijs voor het eerst ontmoet. Dat gebeurde tijdens de top over het conflict in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische separatisten hun eigen ‘Volksrepublieken’ hebben uitgeroepen.

De eerste ontmoeting tussen de leiders van de buurlanden vond plaats in het Élysée-paleis van hun gastheer Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. Zelenski en Poetin maakten weinig oogcontact met elkaar toen ze voor het oog van de camera de ruimte binnenliepen voor de bijeenkomst van de leiders. Ook een handdruk bleef uit.

Waarnemers zeggen dat geen grote doorbraak wordt verwacht op de bijeenkomst in Parijs, waar ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel aanwezig is. Diplomaten hopen wel dat het onderlinge vertrouwen tussen Poetin en de nieuwe Oekraïense president zal groeien.