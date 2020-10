Eerste officiële bezoek delegatie VAE aan Israël

Voor het eerst is een delegatie uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in Israël aangekomen voor een officieel bezoek. Een toestel met aan boord regeringsfunctionarissen uit de Emiraten landde dinsdag op het vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv.

Het bezoek komt nadat de landen hun relatie normaliseerden. Eerder deze maand spraken de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar al in Berlijn.

De delegatie zal tijdens het bezoek vanwege het coronavirus op de luchthaven blijven. Doel van het bezoek is de ondertekening van een overeenkomst waarin onder andere is vastgelegd dat er geen visumplicht meer zal zijn tussen de landen. In de delegatie van de Emiraten zitten onder andere de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën.

De Emiraten en Bahrein waren afgelopen maanden de eerste Arabische landen in ongeveer een kwart eeuw die de banden met Israël hebben genormaliseerd. Eerder gingen ook Egypte (1979) en Jordanië (1994) al een diplomatieke relatie aan met Israël.

