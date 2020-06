Twee dagen later dan normaal arriveerden vorige week vrijdag de eerste moessonregens in het oosten van Nepal. De regen is van groot belang voor de landbouw en hangt direct samen met de economische groei van het land, volgens The Kathmandu Post.

Normaal begint het regenseizoen in het bergland precies op 10 juni. Dit keer zat daar dus een vertraging van twee dagen in. Het kost de moessonwolken ongeveer een week om heel Nepal te overdekken. Rond 23 september stoppen de regens meestal.