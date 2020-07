Eerste militaire communicatiesatelliet Zuid-Korea gelanceerd

Zuid-Korea heeft voor het eerst een militaire communicatiesatelliet laten lanceren. De Aziatische staat zegt daarmee het tiende land in de wereld te worden dat beschikt over een satelliet die exclusief wordt gebruikt voor militaire communicatie.

Een raket van het bedrijf SpaceX bracht de satelliet vanuit Cape Canaveral in Florida naar de ruimte. De ANASIS-II moet uiteindelijk op een hoogte van zo’n 36.000 kilometer in een baan om de aarde worden gebracht.

Het apparaat moet „permanente en veilige militaire communicatie” mogelijk maken, zegt een medewerker van de Zuid-Koreaanse overheidsdienst DAPA tegen persbureau Yonhap. Het land vergroot daarmee de middelen die het leger ter beschikking heeft.

Zuid-Korea werkt militair nauw samen met de Verenigde Staten, dat ook zo’n 28.500 militairen heeft gelegerd op Zuid-Koreaans grondgebied. Die bevinden zich daar vanwege de gespannen relatie met buurland Noord-Korea.

De relatie tussen Seoul en Washington is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Er was onder meer onenigheid over hoeveel de Zuid-Koreanen moeten meebetalen aan de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen.