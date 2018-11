Eerste migranten Midden-Amerika bij grens VS

Na een reis van duizenden kilometers zijn de eerste migranten uit Midden-Amerika aangekomen bij de grens met de Verenigde Staten. Zo’n twintig mensen klommen op de hekken tussen de steden Tijuana en San Diego aan de Pacifische kust. De grensbewakers grepen niet in. Na twintig minuten lieten de migranten het hek weer los.

De Midden-Amerikanen maakten deel uit van een eerste groep van 357 mensen die dinsdag in negen bussen in Tijuana aankwamen. Het merendeel van de migrantenkaravaan is nog in de Mexicaanse stad Guadalajara, 2400 kilometer zuidelijk.

De zogenaamde karavaan bestaat uit ongeveer 5000 mensen uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Zij zijn op de vlucht voor het geweld van jeugdbendes en de slechte economische situatie in hun regio.

De migranten willen asiel aanvragen in de VS. De Amerikaanse president Donald Trump heeft duizenden militairen naar de grens gestuurd om de migranten tegen te houden als ze illegaal het land in willen komen.