Eerste migranten komen aan in Mexico-Stad

De eerste migranten van de stoet die op weg is naar de Verenigde Staten hebben zondag de hoofdstad van Mexico bereikt. Daar zijn ze tijdelijk opgevangen in een stadion. Meer dan duizend migranten konden medische hulp krijgen en door de regering waren gaarkeukens ingericht.

In Mexico-Stad zijn de migranten nog ongeveer 800 kilometer verwijderd van de grens met de Amerikaanse staat Texas. Vier weken geleden vertrokken ze uit Honduras, uit onvrede over armoede en geweld in hun thuisland. Duizenden mensen hebben zich bij de mars aangesloten.

Migrantenkaravaan wendt in wanhoop de blik noordwaarts

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de migranten meermaals opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem „hun tijd verdoen” en niet in de VS zullen worden toegelaten.