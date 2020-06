Eerste mastergraad in ninja-studies uitgereikt in Japan

Een Japanse universiteit heeft onlangs een mastertitel in ninja-studies toegekend aan een van haar studenten. Het is voor het eerst dat de academische graad wordt toegekend in het desbetreffende vakgebied.

De 45-jarige Genichi Mitsuhashi volgde een tweejarige opleiding aan de universiteit van Mie. Die ligt in de regio die wordt beschouwd als de historische bakermat van ninja’s, huurlingen, spionnen en vermaarde experts in vechtkunsten uit het middeleeuwse Japan.

Behalve geschiedenisonderdelen, bevatte de studie ook een practicum. In het evenbeeld van de leefwijze van de ninja, oefende Mitsuhashi ’s avonds vechtsporttechnieken en kweekte hij groenten.

Mitsuhashi, herbergier van beroep, verbaasde zijn docenten met zijn ijver. „Ik had niet verwacht dat hij zich in deze mate zou toewijden”, aldus historicus en docent Yuji Yamada, die de leiding heeft over het in 2017 opgerichte ninja-studiecentrum van de universiteit.

Volgens Yamada verwelkomt het studiecentrum jaarlijks ongeveer drie studenten. „We krijgen veel aanmeldingen vanuit het buitenland, maar ik moet één punt benadrukken: het is een opleiding óver ninja’s. niet om er een te worden”, aldus de historicus.