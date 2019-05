Eerste Maori in hoogste hof Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is voor het eerst een Maori benoemd tot rechter in het hooggerechtshof. Joseph Victor Williams vervangt een opperrechter die afzwaait om een onderzoekscommissie te leiden.

De Maori’s woonden al voor de komst van de Europeanen in Nieuw-Zeeland. Ze vormen ongeveer 15 procent van de bevolking van bijna 5 miljoen mensen. Williams heeft volgens Nieuw-Zeelandse media een behoorlijke staat van dienst. Hij werkt al tientallen jaren als rechter en advocaat.

De voorganger van Williams gaat de commissie leiden die de aanslagen in Christchurch onderzoekt. Daar vielen eerder dit jaar vijftig doden bij een schietpartij in twee moskeeën.