Eerste lokale quarantaine in Oostenrijk in tweede coronagolf

Oostenrijk heeft de eerste lokale quarantaine aangekondigd sinds de vorige coronabesmettingspiek in maart. Het gaat om de gemeente Kuchl, op ongeveer 25 kilometer van Salzburg.

Het quarantaine duurt twee weken. Vanaf zaterdag is Kuchl alleen toegankelijk voor essentiële leveringen en diensten. Werkverkeer mag de gemeente dan niet meer betreden of verlaten. In Kuchl, vlakbij de Duitse grens, wonen ongeveer 7000 inwoners.

„De situatie in Kuchl loopt volledig uit de hand. De oorsprong van de clusters kan niet meer worden achterhaald. De besmettingen lopen dwars door families, groepen en lagen van de samenleving,” constateert gouverneur Wilfried Haslauer van de deelstaat Salzburg.

In de regio ligt de besmettingsgraad momenteel drie keer zo hoog als het landelijke cijfer. Door de lokale aanpak moet voorkomen worden dat het virus zich verder weet te verspreiden en mogelijk een nationale lockdown tot gevolg heeft. In Oostenrijk werd donderdag een recordaantal aan nieuwe besmettingen gemeld.