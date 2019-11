Eerste lichamen koeltruck terug in Vietnam

De eerste 16 lichamen van de 39 Vietnamezen die in oktober dood werden gevonden in een koeltruck in Engeland zijn woensdag gerepatrieerd naar Vietnam. Dat meldden lokale media.

De lichamen arriveerden in de nacht van dinsdag op woensdag op het vliegveld van Hanoi en zullen per ambulance naar hun families worden gebracht. Nabestaanden van de slachtoffers leefden lang in onzekerheid over de vraag hoe de resten terug zouden keren naar Vietnam. De familieleden moesten de repatriëring zelf betalen, maar konden daar geld voor lenen van de overheid, blijkt uit een verklaring van het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De andere lichamen worden later teruggevlogen naar Vietnam. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.

De lichamen van de migranten werden op 23 oktober aangetroffen in Grays, ten oosten van Londen. De leeftijden van de slachtoffers lagen tussen de 15 en 44 jaar.