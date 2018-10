Eerste lancering Sojoez na noodlanding gelukt

Voor het eerst sinds de mislukte vlucht van twee ruimtevaarders heeft Rusland een onbemande Sojoez-raket gelanceerd. Dat verliep goed. De raket bracht een militaire satelliet zonder problemen in een baan rond de aarde. De lancering gebeurde vanaf Plesetsk, een ruimtebasis in het hoge noorden van Rusland.

Twee weken geleden moesten de Rus Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaan Nick Hague hun vlucht afbreken. Kort na lancering vanuit Kazachstan kreeg de raket problemen. Ze maakten een noodlanding en bleven ongedeerd. Rusland onderzoekt wat er is misgegaan. Zolang dat niet bekend is, worden er geen bemande vluchten uitgevoerd. Dat zorgt voor problemen, omdat Rusland als enige in staat is om mensen naar het internationale ruimtestation ISS en terug te brengen.

In het ISS zitten nu drie bemanningsleden. Zij zouden in december terugkeren naar de aarde. Dat kan worden uitgesteld.