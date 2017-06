Eerste kerntransport over water in Duitsland

Voor het eerst laten de autoriteiten in Duitsland kernafval via het water naar een tijdelijke opslag vervoeren. Woensdag in aller vroegte vertrok onder strenge veiligheidsmaatregelen een schip geladen met drie containers met radio-actief afval bij de stilgelegde centrale Obrigheim.

Het schip zal een tocht van ongeveer 50 kilometer over de Neckar maken richting Neckarwesthem waar het afval in een tijdelijke opslag komt. Tegenstanders hebben demonstraties aangekondigd. De politie begeleidt het het transport met boten, een helikopter en personeel op de wal. De tocht zal naar verwachting twaalf uur duren.

Volgens energiebedrijf EnBW is het transport over water een veilige manier. De firma laat de komende weken vijf keer drie containers vervoeren.