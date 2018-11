Eerste kabinetslid stapt op na brexitdeal

Een eerste lid van het Britse kabinet van Theresa May is opgestapt in verband met het akkoord over de brexit. Shailesh Vara, onderminister van Noord-Ierse zaken, kondigde volgens Britse media zijn vertrek donderdag aan.

Vara gaf leiding aan het speciale Noord-Ierland kantoor van de Britse regering. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland is een van de heikele, nog niet opgeloste punten in de brexit.

Britse media meldden dat meer ministers in het Britse kabinet niet blij zijn met het akkoord. Donderdag praat het Britse parlement er over.