Eerste ‘Jamaica-ronde’ snel voorbij

CDU/CSU, FDP en de Groenen hebben de eerste gespreksronde over de vorming van een zwart-geel-groen ‘Jamaica-kabinet’ in Duitsland vrijdagavond sneller dan verwacht afgesloten. Het werd geen nachtwerk. Dinsdag na de eerste zitting van de nieuwe bondsdag zullen de beoogde coalitiepartners verder praten over de grote, moeilijke onderwerpen zoals belastingpolitiek, financiën, begroting en Europa.

De deelnemers zeiden dat tijdens het verkennende overleg te merken was dat iedereen van goede wil is. De ruim vijftig afgevaardigden die aan de onderhandelingstafel plaatsnamen, spraken open, constructief en geconcentreerd met elkaar, heette het.

Bondskanselier Angela Merkel, net terug uit Brussel, leidde de vergadering. Deze kende zoals afgesproken twaalf themablokken waarover de betrokken partijen hun zegje mochten doen. Het ging onder meer ook over klimaat, energie, milieu en vluchtelingen. Details werden niet gegeven.