Eerste internetuitspraak in Nigeria: man krijgt doodstraf

In Nigeria heeft voor het eerst een rechter uitspraak gedaan via internet. De rechtbank in Lagos veroordeelde een chauffeur ter dood voor de moord op de 76-jarige moeder van zijn baas.

De verschillende partijen kwamen deze week vanwege de coronacrisis niet fysiek naar de rechtbank. De verdachte, advocaten, getuigen en journalisten deden mee via het programma Zoom, dat vergaderen via internet mogelijk maakt.

De veroordeelde chauffeur, Olalekan Hameed, ontkende de beschuldigingen. Het is nog onduidelijk of hij in hoger beroep zal gaan. De gouverneur van de staat zou ook nog definitief groen licht moeten gegeven voor het ophangen van de man.

In Nigeria zijn tot dusver ruim 2800 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zeker 93 patiënten zijn overleden.