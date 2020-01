Eerste in Frankrijk veroordeelde teruggekeerde jihadist weer vrij

De eerste jihadist die uit Syrië naar Frankrijk terugkeerde en is veroordeeld, is weer vrij. De nu 33-jarige Flavien Moreau werd eind 2014 tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij naar Syrië was gegaan en zich had aangesloten bij een terroristische groep van jihadisten.

De voormalige draaideurcrimineel uit Nantes radicaliseerde in de gevangenis en trok in 2012 naar Syrië. Daar hield hij het naar eigen zeggen nog geen twee weken uit bij een groep islamitische extremisten, omdat hij niet mocht roken. Het was volgens Moreau niet de terreurgroep Islamitische Staat.

Hij werd begin 2013 in Frankrijk gearresteerd. Hij zou destijds plannen hebben gehad toch terug te gaan naar Syrië waar een oudere broer van hem langere tijd jihadist is geweest.