Eerste hittegolf van het seizoen teistert Australië

Hoewel de meteorologische zomer nog moet beginnen in Australië, is de eerste hittegolf van het seizoen al een feit. Op veel plaatsen in het oosten en zuiden van het land steeg de temperatuur tot boven de 40 graden.

In de staten New South Wales, Queensland, Victoria en in South Australia steeg het kwik plaatselijk zelfs tot 42 graden, meldt de Australische Meteorologische Dienst BoM. In New South Wales en delen van het platteland is vanwege extreme droogte een totaalverbod op het maken van vuur uitgevaardigd.

Het BoM zei donderdag in een langetermijnvoorspelling dat deze zomer meer neerslag en meer overstromingen dan normaal worden verwacht.

De zomer van vorig jaar staat te boek als de ‘zwarte zomer’. De schade door bosbranden brak alle records, na een van de heetste en droogste jaren sinds de weermetingen begonnen.