Eerste groep Japanners weg uit virusstad Wuhan

Japan heeft een eerste groep landgenoten weggehaald uit de Chinese stad Wuhan in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Een vliegtuig met 206 Japanners arriveerde woensdag in de hoofdstad Tokio, inclusief vier mensen die symptomen van een besmetting met het virus vertoonden. Later werd nog een persoon uit het vliegtuig ziek.

Japan had tot nu toe zeven gevallen van besmetting vastgesteld. Een van de patiënten is besmet geraakt zonder in China te zijn geweest. Dit is mogelijk het eerste geval van iemand die in Japan is aangestoken.