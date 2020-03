Eerste goederentrein op weg van Wuhan richting Europa

Het treinverkeer tussen de Chinese provincie Hubei en Europa is hervat. Zaterdagochtend vertrok de eerste goederentrein vanuit Wuhan sinds de uitbraak van het coronavirus in de Chinese miljoenstad. Wuhan gold voorheen als epicentrum van de uitbraak van het dodelijke longvirus, nu is het zwaartepunt van de epidemie verschoven naar Europa en de Verenigde Staten.

Aan boord van de trein met bestemming het Duitse Duisburg zijn onder meer medische spullen, auto-onderdelen, elektronica en glasvezelkabels. Het transport komt naar verwachting over een dag of vijftien aan. De spullen worden daarna doorgezonden naar diverse Duitse steden, Frankrijk, Hongarije, Tsjechië en Polen.

Afgelopen jaar reden er 408 goederentreinen tussen Wuhan en Europa, 195 vertrokken uit de Chinese miljoenenstad, 213 keer kwam de trein uit Europa.