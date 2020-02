Eerste gevallen coronavirus in drie landen rond Iran

Het nieuwe coronavirus is voor het eerst vastgesteld in Bahrein, Koeweit en Afghanistan. De drie landen liggen naast of dicht bij Iran, waar al twaalf mensen zijn omgekomen door het longvirus en zeker 43 mensen besmet zijn.

In Koeweit zijn drie mensen besmet met het virus, zij zijn alle drie vanuit Iran naar Koeweit gegaan. De besmette persoon uit Bahrein is ook vanuit Iran naar het land gegaan. Het virus is in Afghanistan vastgesteld bij iemand in de provincie Herat bij de grens met Iran.

Zondag sloten buurlanden de grenzen met Iran al, om te voorkomen dat mensen besmet met het coronavirus vanuit Iran zouden vertrekken. Bahrein en Koeweit grenzen niet direct aan Iran, Afghanistan wel.

Irak heeft op verzoek van Koeweit een grensovergang gesloten om verdere verspreiding tegen te gaan.