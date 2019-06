Eerste geval ebola in Oeganda

De uitbraak van de gevaarlijke virusziekte ebola in de Democratische Republiek Congo is overgeslagen naar buurland Oeganda. Een vijfjarig kind dat zondag met zijn familie Oeganda binnenkwam heeft de ziekte onder de leden, bevestigde een Oegandees gezondheidsinstituut dinsdag.

Het kind wordt nu behandeld in een instelling die is gespecialiseerd in ebola. Uit voorzorg had Oeganda al 4700 gezondheidswerkers gevaccineerd.

Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo in augustus zijn bijna 2100 mensen ziek geworden en bijna 1400 overleden.