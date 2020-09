Eerste genezen hiv-patiënt overleden aan kanker

De eerste persoon ter wereld die was genezen van het hiv-virus is overleden aan kanker. Bij Timothy Ray Brown verdween het virus dat aids veroorzaakt uit zijn bloed na een beenmergtransplantatie in 2007. De 54-jarige Amerikaan overleed aan leukemie omringd door vrienden in Californië, meldde zijn partner op Facebook.

Brown werd bekend als de ‘Berlijnpatiënt’ na de risicovolle en kostbare transplantatie in de Duitse hoofdstad. Hij woonde in Berlijn toen in 1995 werd vastgesteld dat hij het hiv-virus onder de leden had. In 2006 kwam daar de diagnose leukemie bovenop.

Na de behandeling die hij daarvoor kreeg was het virus uit zijn bloed. Afgelopen jaar kreeg hij een terugval en breidde de kanker zich uit naar zijn wervelkolom en hersenen. Hij verbleef in een hospice in zijn thuisstad Palm Springs in Californië.

Bij een tweede persoon, Adam Castillejo, die in 2016 een vergelijkbare transplantatie kreeg, is het virus ook verdwenen, bleek eerder dit jaar.

Wereldwijd zijn meer dan 37 miljoen mensen drager van hiv. Met antivirale medicijnen kan het virus onder controle worden gehouden. Aan aids zijn sinds de jaren tachtig ongeveer 35 miljoen mensen overleden.