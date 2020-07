Eerste gegijzelden vrijgelaten na kaping bus Oekraïne

Een man die in het Oost-Europese Oekraïne een bus heeft gekaapt, heeft drie personen vrijgelaten. Dat melden de autoriteiten over de gijzeling in de stad Loetsk, 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev. Volgens de politie waren twintig personen gegijzeld, hoewel ook het aantal van ongeveer tien is genoemd.

Kort voor de vrijlating had de dader in een telefoongesprek met een tv-zender gezegd dat de gegijzelden, onder wie een zwangere vrouw en een kind, er slecht aan toe zijn. Eén van hen zou gewond zijn, aldus Oekraïense media.

De gijzelnemer, een 44-jarige man die eerder werd veroordeeld voor onder meer fraude en verboden wapenbezit, zei eerder al dat hij beschikt over explosieven en wapens. De politie zette de omgeving af en probeerde te onderhandelen. Volgens lokale media heeft de dader mogelijk psychische problemen. Hij eist dat hoge functionarissen en geestelijken verklaren dat ze „terroristen” zijn.

President Zelenski van Oekraïne zegt zich persoonlijk te bemoeien met de gijzeling. Volgens hem wordt er alles aan gedaan de situatie op te lossen zonder slachtoffers te maken.