Eerste Duitse ruimtevaarder overleden

Sigmund Jähn, de eerste Duitser in de ruimte, is zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) zondagavond bekendgemaakt.

„Met Sigmund Jähn verliest de Duitse ruimtevaart een wereldwijd erkende kosmonaut, wetenschapper en ingenieur”, aldus Pascale Ehrenfreund, voorzitter van de raad van bestuur van DLR .

De Oostduitser Sigmund Jähn maakte in 1978 met de Sojoez-31 een vlucht naar het station Saljoet-6. Samen met de Sovjet-kosmonaut Valeri Bykovski (1934-2019) was hij zeven dagen, twintig uur en 49 minuten in de ruimte.

De kosmonaut was een held in de DDR en genoot een grote populariteit. Ondanks zijn roem bleef hij altijd bescheiden. Pas in 1983 vloog Ulf Merbold als tweede Duitser de ruimte in.

Na de hereniging van Duitsland werkte hij voor het DLR en trainde hij Europese astronauten in Sterrenstad bij Moskou.