Eerste Duitse dode door coronavirus

De eerste Duitser is bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 60-jarige man die een week geleden naar Egypte reisde, aldus het Egyptische ministerie van Volksgezondheid zondag. Het is ook de eerste coronadode in Afrika. Het is niet duidelijk uit welke Duitse deelstaat de man afkomstig is. In Duitsland zijn tot dusver 1018 infecties vastgesteld.

De man was van de populaire toeristische stad Luxor naar de badplaats Hurghada gereisd, volgens een woordvoerder van het ministerie. Na zijn aankomst had hij een verhoogde temperatuur en werd hij positief getest op het coronavirus in het ziekenhuis. De man werd behandeld op de intensive care en weigerde te worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Zijn toestand verslechterde geleidelijk en zondag stierf hij.

Egypte, met 100 miljoen inwoners het dichtstbevolkte land van Noord-Afrika, heeft tot nu toe 48 gevallen gemeld. Onder hen zijn 45 mensen aan boord van een cruiseschip dat op de Nijl in Opper-Egypte vaart.

In Algerije, dat ook in Noord-Afrika ligt, zijn tot nu toe zeventien bewezen gevallen gemeld. De landen in Afrika ten zuiden van de Sahara zijn tot nu toe grotendeels gespaard gebleven van corona-infecties, althans volgens de officiële statistieken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er individuele gevallen gemeld in Senegal (4), Kameroen (2), Zuid-Afrika (2), Nigeria (1) en Togo (1).

Deskundigen schatten het risico op verspreiding van de longziekte in Afrika zeer hoog in, aangezien het continent nauwe banden heeft met China en de gezondheidszorg in veel landen vrij zwak is. Bovendien wonen miljoenen mensen dicht bij elkaar in agglomeraties als Lagos, Caïro en Algiers.