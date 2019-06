Eerste dode met elektrische step Parijs

Voor het eerst is in Parijs een dodelijk ongeval gebeurd met een elektrische step, een voertuig dat ongeveer een jaar geleden zijn intrede deed in de straten van de Franse hoofdstad. Een 25-jarige man kwam om toen hij op zijn step in botsing kwam met een vrachtwagen. Volgens Franse media gaf de man met de step geen voorrang.

Naar schatting rijden er op dit moment 20.000 elektrische steps over de Parijse trottoirs, tot groot ongenoegen van veel inwoners. De roep om nieuwe verkeersregels wordt steeds sterker.