In Mexico is een eerste dode gevallen door het nieuwe coronavirus. Dat meldden Mexicaanse media. Het zou gaan om een zakenman bij wie besmetting was vastgesteld na terugkomst van een reis naar de Verenigde Staten.

In Mexico zijn 41 mensen geïnfecteerd met het virus.

Het longvirus heeft zeventien van de twintig landen van Latijns-Amerika bereikt. Alleen Nicaragua, El Salvador en Haïti zijn nog virusvrij volgens de informatie van de lokale autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie.