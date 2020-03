Eerste dode door nieuwe coronavirus in Guatemala

In Guatemala is een eerste dode gevallen door het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 85-jarige man die recent de Spaanse hoofdstad Madrid had bezocht. Dat heeft minister Hugo Monroy van Gezondheid zondag bekendgemaakt.

Twee mensen in het Centraal-Amerikaanse land zijn besmet met het longvirus.

Het coronavirus heeft zeventien van de twintig landen van Latijns-Amerika bereikt. Alleen Nicaragua, El Salvador en Haïti zijn nog virusvrij volgens de informatie van de lokale autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook Belize is nog bespaard gebleven, maar dat wordt niet tot Latijns-Amerika gerekend omdat de voertaal er Engels is.

In Colombia zijn vanaf maandag alle scholen en universiteiten gesloten. Dat zei president Iván Duque zondag op Twitter. De regering besluit op 20 april of de lessen worden hervat. In het land zijn 34 mensen geïnfecteerd met het virus. Reden voor Colombia om diverse maatregelen te nemen zoals het sluiten van de grens met Venezuela en buitenlanders de toegang tot het land te weigeren.

President Alberto Fernández van Argentinië kondigde zondag tijdens een persconferentie de sluiting van de grenzen aan. Niemand mag het Zuid-Amerikaanse land meer binnenkomen, het land verlaten is nog wel mogelijk. Alle schoolinstellingen gaan tot 31 maart op slot.