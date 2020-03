Cuba heeft woensdag een eerste sterfgeval bevestigd door het nieuwe coronavirus. Het betreft een 61-jarige Italiaanse toerist. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen van het eiland steeg tot tien, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

De toerist kwam op 9 maart Cuba binnen, dat in tegenstelling tot veel andere landen in Latijns-Amerika zijn grenzen niet heeft gesloten. Sinds zondagavond bevond hij zich in kritieke toestand.