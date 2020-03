Eerste dode door coronavirus in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst een persoon overleden aan het coronavirus, zeiden de autoriteiten donderdag. Het betreft een oudere patiënt met „onderliggende gezondheidsproblemen”.

De patiënt werd behandeld in een ziekenhuis in Reading, ten westen van Londen. „We geloven dat de patiënt het virus in het Verenigd Koninkrijk heeft opgelopen. Een onderzoek naar diens contacten is daarom in gang gezet”, zei het Britse hoofd van de medische dienst, Chris Whitty.

Het ziekenhuis in Reading heeft ook een verklaring gegeven. „De patiënt is eerder in en uit het ziekenhuis geweest om andere redenen dan het coronavirus, maar bij deze gelegenheid werd hij opgenomen nadat hij positief was getest op coronavirus.”

De aankondiging kwam nadat het aantal bevestigde besmettingen in Groot-Brittannië met 25 was gestegen tot 115 patiënten. Van hen reisden er zeventien recentelijk naar landen waar het coronavirus heerst, zei Whitty eerder op de dag.