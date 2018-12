Eerste directe overleg tegenstanders Jemen

Voor het eerst sinds het begin van het vredesoverleg in Zweden is er rechtstreeks contact tussen de strijdende partijen in Jemen. Onder druk van westerse bemiddelaars is een delegatie van president Abd-Rabbu Mansour Hadi zondag rond de tafel gaan zitten met een delegatie van de opstandige Houthi’s.

De partijen zijn samengekomen in een kasteel buiten de Zweedse hoofdstad Stockholm. De afvaardiging van de Jemenitische regering wilde eerst het kasteel niet binnengaan, omdat de delegatie van de Houthi’s uit te weinig kopstukken zou bestaan. Maar na enig aandringen kon VN-gezant Martin Griffiths toch een nieuwe onderhandelingsronde openen.

In Jemen vechten de Houthi’s tegen de internationaal erkende regering. Die wordt gesteund door een door Saudi-Arabië geleide coalitie. Het soennitische Saudi-Arabië beschouwt de rebellen als bondgenoten van zijn sjiitische aartsvijand Iran.

De vredesonderhandelingen begonnen donderdag en lopen tot woensdag. Afgelopen week zijn de strijdende partijen het eens geworden over een gevangenenruil.