Eerste ‘dienstreis’ kroonprinses België

De 17-jarige Belgische kroonprinses Elisabeth maakt haar eerste dienstreis. Ze is met haar moeder, koningin Mathilde mee naar Kenia voor een missie van Unicef. De reis duurt drie dagen en dinsdag bezoekt ze met haar moeder onder meer een vluchtelingenkamp.

De prinses heeft vakantie van de school in Wales waar ze een zo normaal mogelijk scholierenleven leidt. Belgische media meldden het vertrek van Elisabeth maandagavond met enige verbazing. Het was niet aangekondigd en Het Laatste Nieuws bericht dat ze „in het diepste geheim” mee is. Elisabeth of de hertogin van Brabant, wordt over 4 maanden 18 jaar oud.

Eerder dit jaar meldden Belgische media dat koning Filip en koningin Mathilde voor hun oudste dochter voorlopig geen toelage van de staat willen, omdat die ‘dotatie’ verplichtingen met zich meebrengt die de tienerprinses nog even op afstand wil houden. Indien prinses Elisabeth als 18-jarige al een toelage zou krijgen, zou ze onder meer een eigen koninklijke huishouding moeten runnen, een agenda met verplichtingen hebben en personeel in dienst moeten nemen. Maar ze zit op school en gaat mogelijk ook studeren in Wales.