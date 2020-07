Eerste dag zonder nieuwe coronabesmettingen op Cuba

In Cuba is voor het eerst in vier maanden geen enkele nieuwe besmetting met het coronavirus geregistreerd. Hoofdepidemioloog Francisco Duran meldde het goede nieuws op de staatstelevisie. Voor de gelegenheid deed hij zijn mondmasker even af. Dat had Duran een dag eerder ook al gedaan, toen hij slechts één nieuw geval hoefde te melden.

In de hoofdstad Havana werden afgelopen week nog enkele nieuwe besmettingen ontdekt. Op het grootste deel van het communistische Caribische eiland is al een maand geen coronageval meer gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is het virus bij 2500 Cubanen geconstateerd, van wie er 87 zijn overleden.

Cuba heeft het aantal besmettingen laag weten te houden, onder meer door grondig te testen, patiënten te isoleren en veel bron- en contactonderzoek te doen. De gezondheidszorg op het eiland geldt als relatief goed. Eind maart stelde de regering een inreisverbod in om import van het virus tegen te gaan: buitenlandse bezoekers waren niet meer welkom. Inmiddels worden weer toeristen toegelaten op afgelegen resorts.

De 11,2 miljoen inwoners wordt nog altijd gevraagd afstand te houden van elkaar en in het openbaar mondmaskers te dragen. Ook zijn nog reisbeperkingen van kracht en is nog niet bekend wanneer de scholen na de zomervakantie weer open zullen gaan.