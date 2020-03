Eerste coronapatiënt in Zwitserland overleden

Een 74-jarige vrouw is in een ziekenhuis in Lausanne overleden aan de gevolgen van nieuwe coronavirus. Zij is de eerste patiënt die in Zwitserland aan de gevolgen van dit virus overleden is. De vrouw was volgens Zwitserse media al chronisch ziek voordat ze afgelopen dinsdag met het coronavirus in het ziekenhuis werd opgenomen.

Zwitserland heeft meer dan negentig gevallen van het virus vastgesteld. Het land is bezorgd over het virus mede omdat het aan de Noord-Italiaanse regio Lombardije grenst waar erg veel besmettingen zijn.