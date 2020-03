Eerste coronadoden in Litouwen en Bosnië

In Litouwen en Bosnië zijn voor het eerst patiënten aan het nieuwe coronavirus overleden.

In Litouwen ging het om een oudere vrouw die mogelijk besmet is geraakt terwijl ze in het ziekenhuis werd behandeld voor andere ziekten. Tot dusver zijn 69 gevallen van coronavirus bevestigd in de Baltische staat met 2,8 miljoen inwoners.

De regering heeft kritiek gekregen op de trage start met testen. Het land voert het aantal tests volgende week op, wanneer het meer voorraden uit het buitenland ontvangt.

In Bosnië is een man overleden aan corona. Het land heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van het virus. Bosnië heeft tot dusver negentig besmettingsgevallen gemeld.