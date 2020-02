Voor het eerst is in Japan een persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens de Japanse minister van Volksgezondheid om een vrouw van in de tachtig.

Het slachtoffer bezweek in de prefectuur Kanawaga, die aan Tokio grenst.

Het gaat om de tweede dode buiten China, waar de uitbraak van het virus begon. De andere patiënt overleed op de Filipijnen.