Eerste coronadode in België

In België is voor het eerst iemand overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het gaat om een mannelijke patiënt van 90 jaar, melden de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar Brusselse collega Alain Maron.

De man werd verpleegd in een ziekenhuis in Brussel. „In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan zijn naasten en wens ik hen veel moed toe in dit moeilijke moment”, aldus De Block. „Ik bedank ook het voltallige medische personeel voor zijn professionalisme en beschikbaarheid.”

Maandag werd ten onrechte al melding gemaakt van een eerste coronadode. Het bleek te gaan om een 74-jarige man die in een ziekenhuis in Brussel ligt en er zeer slecht aan toe is.

Het aantal besmettingen bij de zuiderburen lag dinsdag op 267, nadat er 28 nieuwe besmettingen waren vastgesteld.