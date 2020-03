Eerste coronabesmettingen in Portugal gemeld

In Portugal is voor het eerst melding gemaakt van besmettingen met het nieuwe coronavirus. Het gaat om twee mannen die onlangs zijn teruggekeerd uit het buitenland, zegt minister Marta Temido van Volksgezondheid.

Een van de besmette mannen was volgens de minister recentelijk in Italië, het Europese land dat het zwaarst is getroffen door het virus. De andere man had Valencia in Spanje bezocht. Beide patiënten zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Porto. Hun toestand zou stabiel zijn.

In het land is ook een Chinese toerist ’s nachts uit een trein gehaald. Die klaagde over koorts, hoesten en keelpijn. De autoriteiten zeggen dat andere passagiers in de gaten worden gehouden.

Wereldwijd zijn al zo’n 90.000 coronagevallen vastgesteld in tientallen landen. Ruim 3000 patiënten zijn overleden. Het virus steekt ook de kop op in steeds meer Europese landen. Andorra maakte maandag melding van een eerste ziektegeval. Het gaat om een man die onlangs in Milaan was.