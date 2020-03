Eerste coronabesmettingen in Berlijn en Brussel

Brussel en Berlijn meldden maandag hun eerste coronabesmettingen. In de Duitse hoofdstad zou het om een jonge man gaan. In totaal zijn in Duitsland al 150 besmettingen gemeld.

Het is het derde geval in België. Belgische media zeggen dat de Brusselse patiënt in een risicogebied is geweest. Het is niet bekend om welk gebied het gaat. De zieke zit in thuisquarantaine.

Enkele coronapatiënten uit Spanje en Luxemburg zijn ook in België geweest. Het is niet duidelijk of zij de ziekte naar België hebben gebracht, of dat zij het daar hebben opgelopen.

Meer dan de helft van alle Duitse besmettingen zijn te vinden in Noordrijn-Westfalen. Volgens de Duitse minister voor Economie, Peter Altmaier, is de onzekerheid over het coronavirus schadelijk voor de Duitse industrie.

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 88.000 mensen besmet. Ongeveer 3300 patiënten met het coronavirus zijn overleden.