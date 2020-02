Eerste coronabesmetting vastgesteld in Noorwegen

In Noorwegen is voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Die persoon keerde vorige week terug uit China en zit thuis in quarantaine, melden de autoriteiten.

„De persoon is niet ziek, verkeert in goede gezondheid en vertoont ook geen symptomen”, zegt het hoofd van gezondheidsinstituut FHI. De besmetting zou aan het licht zijn gekomen bij een routinecontrole. „We denken dat het heel onwaarschijnlijk is dat anderen zijn besmet.”

Wereldwijd zijn ruim 81.000 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, vooral in China. Het virus duikt de laatste dagen ook op in steeds meer Europese landen. In Italië, het zwaarst getroffen EU-land, zijn zo’n 400 besmettingen vastgesteld. Daar zijn tot dusver twaalf patiënten overleden.