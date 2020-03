Eerste coronabesmetting vastgesteld in Libië

De autoriteiten in Libië hebben voor het eerst vastgesteld dat iemand is besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat volgens artsen om een patiënt in een ziekenhuis in hoofdstad Tripoli.

Experts waarschuwen dat de gezondheidszorg in het Noord-Afrikaans land na jarenlange chaos in slechte staat verkeert. Een arts in een medisch centrum in de hoofdstad vertelde dat ze sinds vorig jaar niet meer betaald heeft gekregen. Tripoli wordt belegerd door troepen van krijgsheer Khalifa Haftar.

„Dit is een zorgstelsel dat al voor het coronavirus op het punt van instorten stond”, zegt Elizabeth Hoff, het hoofd van de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie in Libië. Ze waarschuwt dat er maar weinig middelen zijn om mensen te testen. Ook is er weinig beschermende uitrusting op voorraad en is vooral in landelijke gebieden sprake van een tekort aan medisch personeel.

De Verenigde Naties riepen de strijdende partijen vorige week op de vijandigheden te staken en voorbereidingen te treffen voor een uitbraak van het coronavirus. De strijd was dinsdag echter nog in volle gang.